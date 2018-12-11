Политика

Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
ТАСС
03:27

Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
ТАСС03:27
Дмитрий Песков
Лучше эту информацию получать у наших соответствующих служб, точнее, в СВР, но я могу предположить следующее. Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнёрскими службами. Поэтому, наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 04:30
с чего всё началось
"Наверное, эту информацию лучше получать у наших соответствующих служб, точнее даже в СВР", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать публикацию
 в газете Bild.
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
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