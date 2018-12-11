с чего всё началось

Лучше эту информацию получать у наших соответствующих служб, точнее, в СВР, но я могу предположить следующее. Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнёрскими службами. Поэтому, наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями.

Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.

Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина

Политика Политика Помпео отреагировал на отправку в Венесуэлу российских Ту-160

Политика Политика «Сделку» Бутиной со следствием прокомментировали в Кремле В Кремле не располагают официальными данными о каком-либо соглашении со следствием в США российской гражданки Марии Бутиной.

Политика Политика Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.

Политика Политика В ФСБ сообщили об уничтожении 65 террористов в России в 2018 году В России в 2018 году ликвидированы 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп.

Политика Политика Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.

Армия и оружие Армия и оружие Турция начала создание военно-морской базы на Черном море

Политика Политика Мэй обсудит с лидерами ряда стран ЕС ситуацию вокруг брексита Британский премьер Тереза Мэй на текущей неделе совершит визиты в ряд стран Евросоюза, где обсудит ситуацию вокруг брексита.

Армия и оружие Армия и оружие Почти 19 тысяч человек вернулись в свои дома в провинции Дамаск Доказательством восстановления мирной жизни в провинции Дамаск является значительное количество вернувшихся в свои дома сирийцев, заявил во вторник губернатор провинции Аля Ибрагим.

Армия и оружие Армия и оружие Сайт народной милиции ДНР подвергся DDoS-атаке Официальный сайт народной милиции Донецкой народной республики подвергся массированной DDoS-атаке.

Политика Политика Госдеп исключил Россию из списка опасных для туристов из США стран Госдепартамент США исключил Россию из списка стран, путешествия в которые американским туристам рекомендовалось пересмотреть.

Армия и оружие Армия и оружие ВС Ирана подтвердили испытания баллистической ракеты 1 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

Политика Политика Во Владивостоке создадут новый координационный орган Новый координационный орган власти будет создан во Владивостоке для эффективной организации работы в новой столице Дальневосточного федерального округа, заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с журналистами.

Политика Политика Госдеп назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире Соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой на своем сайте выразил Госдеп США.

Политика Политика CNN сообщил об опасениях Трампа по поводу импичмента Президент США Дональд Трамп опасается возможного объявления ему импичмента.