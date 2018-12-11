с чего всё началось

Лучше эту информацию получать у наших соответствующих служб, точнее, в СВР, но я могу предположить следующее. Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Поэтому, наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями.

Немецкая газета Bild сообщила об обнаружении документа в архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или «Штази» по-русски). По информации издания, документ был обнаружен при изучении архивов бывшего управления «Штази» в Дрездене.

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