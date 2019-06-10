Газ для россиян подорожает с 1 июля на 1,4%Давыдов.Индекс 08:36

с чего всё началось

Предыдущая индексация цен на газ состоялась 1 июля 2018 года — на 3,4%, напоминает RNS. В 2017 году газ подорожал на 3,9%, в 2016 году — на 2%. Между тем Министерство экономического развития учло индексацию регулируемых цен на газ в своем макропрогнозе на 2019 год, который цитирует «Интерфакс».

Газ для россиян подорожает с 1 июля на 1,4%

Армия и оружие Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.

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Политика WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.

Общество Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.

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Здоровье Регионы ДФО показали самый низкий индекс здоровья При расчете индекса исследователи учли фактические показатели здоровья населения и степень влияния различных факторов на него в каждом регионе.

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Экономика «РИА Новости»: ЦБ счел информацию об утечках данных компиляцией ЦБ России считает появившуюся сегодня, 10 июня, информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов банков компиляцией нескольких старых инцидентов, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к регулятору.

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