Энергетика
Газ для россиян подорожает с 1 июля на 1,4%Давыдов.Индекс 08:36
Предыдущая индексация цен на газ состоялась 1 июля 2018 года — на 3,4%, напоминает RNS. В 2017 году газ подорожал на 3,9%, в 2016 году — на 2%. Между тем Министерство экономического развития учло индексацию регулируемых цен на газ в своем макропрогнозе на 2019 год, который цитирует «Интерфакс».
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с чего всё началось
«Газпром» с 1 июля 2019 года увеличит цену на газ для жителей РФ на 1,4%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.Телеканал 360°03:05
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
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Обновлено в 12:33
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Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0
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Политика
Huawei нашел российскую замену Android
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Обновлено в 16:55
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При расчете индекса исследователи учли фактические показатели здоровья населения и степень влияния различных факторов на него в каждом регионе.
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Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
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Обновлено в 12:36
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Обновлено в 11:02
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Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
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Здоровье
При диспансеризации в 2018 году у 200 тысяч граждан обнаружили рак
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Обновлено в 10:31
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Обновлено в 10:52
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
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В шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал
В Швеции был задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальмё, передает ТАСС.
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Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39