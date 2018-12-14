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Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после поражения от греческого «Олимпиакоса» в матче шестого тура групповой стадии турнира.

Гаттузо заявил, что «Милан» заслуженно вылетел из Лиги Европы

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Футбол Футбол Михаил Кержаков: «„Зенит“ не показал всех своих качеств» Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Футбол Футбол Бен-Йеддер претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы УЕФА определил четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.

Футбол Футбол «Милан» впервые в XXI веке не вышел из группы в еврокубке «Милан» впервые с сезона-1999/00 не вышел из группы в еврокубковом турнире. 19 лет назад это случилось в Лиге чемпионов.

Футбол Футбол Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.

Футбол Футбол «Види» и «Челси» сыграли вничью В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" сыграл вничью с "Види".

Футбол Футбол Прядкин рассказал об изменениях в Олимп-Кубке России Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в интервью "СЭ" рассказал об изменениях в формате Олимп-Кубка России.

Футбол Футбол «Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело "Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.

Футбол Футбол «Арсенал» – «Карабах». Косьельни сыграл впервые в сезоне после травмы Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни принял участие в матче группового этапа Лиги Европы с «Карабахом» (1:0). 33-летний француз впервые в сезоне вышел на поле после того, как в мае получил разрыв ахиллова сухожилия.

Футбол Футбол «Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель» "Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1.

Футбол Футбол Боккетти успешно прооперирован в Риме Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.

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