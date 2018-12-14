Футбол

Гаттузо заявил, что «Милан» заслуженно вылетел из Лиги Европы
RT на русском
вчера в 18:02

Олимпиакос — Милан
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион Караискакис
13′
Хакан Чалханоглу
Леонардо Куртис
41′
43′
Тьемуэ Бакайоко
Папе Абу Сиссе
44′
54′
Хосе Мануэль Рейна
Папе Абу Сиссе
60′
Иоаннис Фетфацидис
Бибрас Натхо
69′
Кристиан Сапата
70′
71′
Кристиан Сапата
Мохамед Камара
73′
78′
Патрик Кутроне
Диего Лаксальт
Мохамед Камара
Василис Торосидис
79′
80′
Иньяцио Абате
Костас Фортунис
81′
85′
Рикардо Родригес
Ален Халилович
Даниэл Поденсе
Андреас Бухалакис
85′
Мигель Анхель Герреро
90′
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после поражения от греческого «Олимпиакоса» в матче шестого тура групповой стадии турнира.
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Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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