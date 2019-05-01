Футбол

Гаттузо закроет игроков «Милана» на базе клуба на 5 днейЧемпионат 10:15

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо закроет команду на базе до матча 35-го тура итальянской Серии А с «Болоньей», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, наставник миланского клуба принял такое решение в связи с опозданием полузащитника Тьемуэ Бакайоко на тренировку на час.
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Гаттузо закроет игроков «Милана» на пять дней в воспитательных целях

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Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 дней

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«Милан» закроет команду на базе на 5 дней. Гаттузо разозлило опоздание Бакайоко на тренировку

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Гаттузо закрыл игроков «Милана» на базе на 5 дней из-за опоздания Бакайоко на тренировку

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СМИ: «Милан» закроет игроков команды на базе на 5 дней после опоздания Бакайоко на тренировку

Спорт-Экспресс10:29

Гаттузо закроет игроков «Милана» на базе клуба на 5 дней

Чемпионат10:15

Тренер «Милана» закроет команду на пять дней на базе

Газета.Ru10:48
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Французский футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и национальной сборной Франции.
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