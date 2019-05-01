Гаттузо закроет игроков «Милана» на базе клуба на 5 днейЧемпионат 10:15

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо закроет команду на базе до матча 35-го тура итальянской Серии А с «Болоньей», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, наставник миланского клуба принял такое решение в связи с опозданием полузащитника Тьемуэ Бакайоко на тренировку на час.

Гаттузо закроет игроков «Милана» на базе клуба на 5 дней

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