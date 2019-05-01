Гаттузо закроет игроков «Милана» на базе клуба на 5 днейЧемпионат 10:15

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо закроет команду на базе до матча 35-го тура итальянской Серии А с «Болоньей», сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, наставник миланского клуба принял такое решение в связи с опозданием полузащитника Тьемуэ Бакайоко на тренировку на час.

Гаттузо закроет игроков «Милана» на базе клуба на 5 дней

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.

Политика WikiLeaks осудила приговор Ассанжу Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.

Политика Зеленский извинился за плачущего Кадырова В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.

Политика В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.

Шоу-бизнес Анжелика Варум рассказала о своем отношении к пластическим операциям В честь предстоящего мероприятия исполнительница решила дать интервью и рассказать о своем отношении к пластическим операциям.

Общество Собянин: В Москве появятся группы быстрого реагирования на мотоциклах В столице появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Они будут патрулировать все округа города.

Футбол Джейми Каррагер: «Месси более совершенный игрок, чем Роналду» Бывший защитник «Ливерпуля», эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Хоккей Состав «Металлурга» пополнили Козун, Постма и Локтионов В КХЛ канадский защитник выступал за казанский «Ак Барс». Брэндон Козун будет выступать под 15-м номером.

Музыка Киркоров пригрозил покинуть Евровидение Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Политика Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.

Политика В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".

Политика В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что, по его мнению, жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые получат российские паспорта, необходимо будет лишать гражданства Украины, а также заграничного паспорта, если он был выдан в республике.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Происшествия В Петербурге задержали участников первомайских демонстраций Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.

Политика Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.

Здоровье Паллиативную помощь инвалидам окажут втрое быстрее До 7 дней сокращены сроки рассмотрения заявлений инвалидов, нуждающихся в паллиативной помощи, о предоставлении техсредства реабилитации и обеспечении таким средством серийного производства.

Армия и оружие Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.

Наука Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом Главным секретом успеха Рима в борьбе с Карфагеном, как недавно выяснили химики из Германии, было то, что армии Сципиона Африканского удалось захватить в начале III века до нашей эры Картахену, "Новый Город", и испанские серебряные рудники, снабжавшие драгоценным металлом всю экономику Пунической империи.

Происшествия Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Гаджеты Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.

Политика Клинцевич предсказал Резнику конец политической карьеры Политическая карьера депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника завершится, если появится подтверждение тому, что он употребляет наркотические препараты.