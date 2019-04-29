Футбол

Гаттузо встретился с руководством «Милана»Матч ТВ 10:43

Торино — Милан
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
8′
Сусо
13′
Андреа Конти
16′
Лукас Пакета
Андреа Белотти
58′
62′
Сусо
Фабио Борини
62′
Лукас Пакета
Кшиштоф Пионтек
Эмилиано Моретти
65′
Алекс Беренгер
69′
71′
Андреа Конти
Самуэль Кастильехо
77′
Алессио Романьоли
81′
Алессио Романьоли
81′
Джанлуиджи Доннарумма
Витторио Париджини
83′
83′
Франк Кессиэ
Томас Ринкон
Ола Айна
87′
Витторио Париджини
Глейсон Бремер
90′+5′
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в понедельник прибыл в офис клуба для переговоров с руководством. Сообщается, что на этой встрече будет принято решение о будущем тренера в «Милане».
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Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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