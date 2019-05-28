Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»РИА Новости 04:39

Дженнаро Гаттузо сообщил о своем уходе с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Милан". Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года. В сезоне-2018/19 клуб под его руководством занял пятое место в чемпионате Италии и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.

Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»

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