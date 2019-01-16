Футбол

Гаттузо рассказал, почему Игуаин начал матч против «Ювентуса» в запасеSport24.ru 15:30

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Суперкубок Италии, Финал, сегодня
Джидда, Стадион Короля Абдуллы
21′
Хакан Чалханоглу
Алекс Сандро
26′
Миралем Пьянич
44′
45′+2′
Самуэль Кастильехо
Криштиану Роналду
61′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
65′
70′
Самуэль Кастильехо
Гонсало Игуаин
71′
Лукас Пакета
Фабио Борини
74′
Франк Кессиэ
75′
Алессио Романьоли
79′
Патрик Кутроне
Андреа Конти
82′
Давиде Калабрия
Родриго Бентанкур
Федерико Бернардески
86′
87′
Рикардо Родригес
Дуглас Коста
Сами Хедира
89′
Пауло Дибала
90′+4′
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче за Суперкубок Италии, а также объяснил, почему нападающий Гонсало Игуаин начал встречу в запасе.
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Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан». Игрок национальной сборной Аргентины. Вице-чемпион мира 2014 года.
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