Гаттузо рассказал, почему Игуаин начал матч против «Ювентуса» в запасеSport24.ru 15:30

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче за Суперкубок Италии, а также объяснил, почему нападающий Гонсало Игуаин начал встречу в запасе.

Гаттузо рассказал, почему Игуаин начал матч против «Ювентуса» в запасе

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