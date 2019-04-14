Футбол

Гаттузо прокомментировал потасовку после матча «Милана» и «Лацио»RT на русском вчера в 18:14

Милан — Лацио
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
9′
Ромуло Соуза
48′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
Давиде Калабрия
Диего Лаксальт
67′
Алессио Романьоли
Кристиан Сапата
68′
74′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Франк Кессиэ
79′
81′
Баштуш
Марко Пароло
Кшиштоф Пионтек
Патрик Кутроне
84′
85′
Луис Альберто
Кристиан Сапата
90′+5′
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал эпизод по окончании матча 32-го тура Серии А между своей командой и римским «Лацио».
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Дженнаро Гаттузо
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Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Лацио
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