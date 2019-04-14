Гаттузо прокомментировал потасовку после матча «Милана» и «Лацио»RT на русском вчера в 18:14

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал эпизод по окончании матча 32-го тура Серии А между своей командой и римским «Лацио».

Гаттузо прокомментировал потасовку после матча «Милана» и «Лацио»

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