Футбол
Гаттузо прокомментировал потасовку после матча «Милана» и «Лацио»RT на русском вчера в 18:14
|9′
Ромуло Соуза
|48′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
Давиде Калабрия
Диего Лаксальт
|67′
Алессио Романьоли
Кристиан Сапата
|68′
|74′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Франк Кессиэ
|79′
|81′
Баштуш
Марко Пароло
Кшиштоф Пионтек
Патрик Кутроне
|84′
|85′
Луис Альберто
Кристиан Сапата
|90′+5′
|60%
|Владение мячом
|40%
|87%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|5
|10
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|7
|13
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑3‑3
25
Мануэль Рейна
93
Лаксальт
22
Мусаккьо
17
Сапата
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
10
Чалханоглу
8
Сусо
63
Кутроне
11
Борини
1
Стракоша
3
Фелипе
33
Ачерби
16
Пароло
27
Ромуло
21
Милинкович-Савич
6
Лейва
10
Альберто
14
Дурмиси
20
Кайседо
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал эпизод по окончании матча 32-го тура Серии А между своей командой и римским «Лацио».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гаттузо: «Потасовка? В бытность игроком я был мастером таких ситуаций, но теперь постарел!»
Sport24.ruвчера в 18:01
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 12:26
Политика
В центре Киева усилили охрану перед дебатами Порошенко и Зеленского
В центре Киева усилена охрана в районе национального спорткомплекса "Олимпийский", куда может приехать президент Украины Петр Порошенко на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Общество
Рейтинг богатейших домов в «Игре престолов» опубликовал Bloomberg
Агентство Bloomberg при содействии фанатов сериала HBO "Игра престолов" составило рейтинг самых богатых домов Вестероса.
Обновлено в 03:52
Происшествия
На артистку «Геликон-оперы» напали в Москве
Певица хора столичного театра "Геликон-опера" Мелания Заридзе стала жертвой нападения.
Обновлено в 07:14
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара
Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков
Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Автоспорт
Шарль Леклер: Тактика сдерживания Mercedes не сработала
Обновлено в 06:35
Происшествия
Милонов пожаловался на избивших его дверью «гопников»
По информации телеканала, депутата пытались избить дверью.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В Москве пошел апрельский снегопад
В Москве 14 апреля начался снегопад. Снег идет во многих районах столицы, также снегопады ожидаются в Подмосковье.
Обновлено в 01:23
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Происшествия
Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области
Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
Политика
В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку Мадуро
Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Обновлено в 04:23
Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода
Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с молодым любовником
Как сообщает издание The Sun, супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим молодым любовником Лиамом Пейном, являющимся участником группы One Direction.
Обновлено в 03:32
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью
Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ
Обновлено в 06:01
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Александр Буйнов восхитился красотой актрисы Дарьи Мороз
Популярная отечественная актриса Дарья Мороз, известная многим зрителям по роли в сериале "Содержанки", на странице в Instagram опубликовала фото, не оставившее равнодушными поклонников и коллег по шоу-бизнесу.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Украинцы на телегах пытались провезти контрабанду в Белоруссию
На границе задержали двоих человек, которые незаконно провозили 800 килограммов сала Погранслужба Украины сообщила о задержании двоих граждан страны, которые пытались вывезти в Белоруссию 800 килограммов сала из Волынской области.
Обновлено в 01:52