Футбол

Гаттузо прокомментировал конфликт с БакайокоVprognoze.ru 05:37

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко отказался выходить на замену в поединке 36-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» и оскорбил наставника клуба Дженнаро Гаттузо. Напомним, по ходу матча игрок «Милана» Лукас Билья получил травму. Гаттузо хотел выпустить на замену Бакайоко.
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Онлайн трансляция матча «Милан» - «Болонья»

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Французский футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и национальной сборной Франции.
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