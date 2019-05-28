Футбол
Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана»Вести.Ru 05:06
Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб. В сезоне-2018/19 "россонери" под руководством 41-летнего специалиста заняли пятое место и завоевали путевку в Лигу Европы.
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Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
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Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Экономика
Мордашов и Бахтин вошли в совет директоров «Ленты»
Кроме Мордашова и Бахтина, в совет директоров от "Севергрупп" вошли начальник управления корпоративного контроля "Севергрупп" Роман Васильков и заместитель гендиректора "Севергрупп" по финансам и экономике Алексей Куличенко.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
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Футбол
Полиция Испании заинтересовалась «странными» матчами «Валенсии»
Футбольный клуб "Валенсия" стал фигурантом расследования испанской полицией в деле о возможном проведении договорных матчей в рамках чемпионата Испании.
Обновлено в 17:27
Общество
В России может появиться субсидия для многодетных отцов
В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».
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Происшествия
Дочь Пирло попала под машину в Италии
Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa.
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Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
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Происшествия
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Обновлено в 18:13
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета с совладелицей S7
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Происшествия
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Обновлено в 20:17
Происшествия
В Татарстане на свалке среди мусора нашли медкарты
Вблизи села Нижняя Мактама в Татарстане нашли несанкционированную свалку, где среди строительного мусора обнаружили около 100 больничных медкарт.
Обновлено в 15:09
Футбол
«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»
«Барселона» и «ПСЖ» начали переговоры по поводу возвращения Неймара в «Барсу».
Обновлено в 14:13
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:01
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
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Общество
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Исследовательский холдинг "Ромир" пришел к заключению, что количество россиян, которые стали больше экономить на расходах по всем статьям, увеличилось, сообщает РИА URA.RU.
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Происшествия
Врачи в США вытащили личинок из головы женщины
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Обновлено в 11:06
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Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Обновлено в 08:53
Политика
Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против Дерипаски
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обнародовало перечень документов, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 18:55
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Космос
В российской капсуле для космического туризма запустят манекен
Компания «КосмоКурс», которая развивает российский частный космический туризм, намерена отправить в полет на ракете с капсулой манекен.
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ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
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Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»
Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
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Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
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Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
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Происшествия
В Лондоне арестовали три дорогостоящих объекта недвижимости
Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA, National Crime Agency).
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