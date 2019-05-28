Футбол
Гаттузо подтвердил уход из «Милана»Чемпионат 03:49
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил уход со своего поста в летнее межсезонье.
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Наука
В Китае показали самый быстрый поезд в мире
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Общество
Загитова показала фото с Хатико
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась новой фотографией в своём «Инстаграме».
Обновлено в 04:48
Футбол
ФК «Амкар» исключили из списка членов РФС
Помимо «Амкара» из числа членов РФС исключили женский ФК «Россиянка», объединившийся с женским ЦСКА, а также «Днепр» (Смоленск) и «Смену» (Комсомольск-на-Амуре) — оба клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) не смогли доиграть первенство из-за финансовых проблем.
Обновлено в 05:12
Кино
Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»
На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
Обновлено в 03:00
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально
Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
Обновлено в 05:45
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Политика
Россия выступает за полный вывод войск из Афганистана — Лавров
Единственный возможный путь урегулирования Москва видит в политико-дипломатическом процессе и выступает за полный вывод войск, добавил Лавров и призвал все афганские стороны к переговорам.
Обновлено в 05:29
Экономика
В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200
Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье
Названы помогающие избавиться от головной боли продукты
В случае отсутствия необходимых препаратов быстро избавиться от головной боли поможет ряд продуктов.
Обновлено в 01:57
Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
Симонян: в мое время такой ситуации, как с Глушаковым, не могло произойти
Четырехкратный чемпион СССР по футболу, лучший бомбардир в истории московского "Спартака" Никита Симонян заявил, что во время его выступления не мог случиться конфликт, аналогичный тому, что произошел между полузащитником "красно-белых" Денисом Глушаковым и болельщиками клуба.
Обновлено в 05:50
Политика
Делегация США покинула сессию Конференции по разоружению в Женеве
Делегация Соединенных Штатов покинула зал заседаний Конференции по разоружению в Женеве, протестуя против начавшегося председательства Венесуэлы, сообщает 28 мая Reuters.
Обновлено в 06:23
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Интернет
В Москве пройдет тест предсерийного образца квантового телефона
В Москве 28 мая состоится презентация предсерийного образца российского квантового телефона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:43
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Политика
С 1 июня в России отменяется роуминг
Напомним, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене внутрироссийского роуминга.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке
Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27