Футбол

Гаттузо оценил вероятность перехода Ибрагимовича в «Милан»
Sport24.ru
вчера в 21:11

Лацио — Милан
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Стадио Олимпико»
Сергей Милинкович-Савич
33′
Луис Альберто
Хоакин Корреа
65′
Сергей Милинкович-Савич
Джордан Лукаку
65′
78′
Франк Кессиэ
Штефан Раду
Фелипе Кайседо
82′
86′
Джанлуиджи Доннарумма
Хоакин Корреа
90′+4′
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после матча с «Лацио» (1:1) в 13-м туре Серии А посетовал на большое количество травмированных игроков своей команды и оценил вероятность перехода в стан россонери шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Римляне ушли от поражения на 94-й минуте.
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Дженнаро Гаттузо
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Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Лацио
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, шесть раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
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