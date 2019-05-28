Футбол
Без соплей. Гаттузо покинул «Милан»Soccer.ru 10:00
Назначение Гаттузо главным тренером «Милана» в ноябре 2017 года выглядело именно фарсом. Тогдашний спортивный директор "россонери" Массимилиано Мирабелли прямым текстом заявил, что команда нуждается в шоковой терапии (" Милан" плелся в середине таблицы, проиграв 6 раз в 14 турах).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу встретится с президентом и министром обороны Таджикистана
В ходе переговоров запланировано обсудить вопросы модернизации армии Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе для переговоров по поводу модернизации вооруженных сил республики и функционирования 201-й российской военной базы, они запланированы на вторник, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Общество
Названы самые криминальные и безопасные районы Москвы
Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Интернет
Первый квантовый телефон испытали в Москве
Обновлено в 08:54
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Политика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Российская авиация нанесла удар по боевикам в Идлибе
Обновлено в 09:08
Культура
Владимир Спиваков стал самым богатым среди российских худруков
Владимир Спиваков стал самым богатым среди российских худруков.
Обновлено в 08:40
Политика
Медведев отменил внутрисетевой роуминг
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Спорт
Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России
Международная федерация волейбола (FIVB) объявила восемь из 10 городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой
Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делится с поклонниками снимками роскошной жизни.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости
Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.
Обновлено в 09:43
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 08:59
Кино
Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»
Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
Обновлено в 04:39
Кино
Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»
На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
Обновлено в 03:00
Религия
Русская православная церковь возведет храм в Вестеросе
«Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки», — сказал Волков, его слова приводит «РИА Новости».
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна опубликовала в Сети видео из ванной
30-летняя помощница Евгения Петросяна активно выкладывает свои фотографии и посты о саморазвитии и питании.
Обновлено в 10:38
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Новый образ: Филипп Киркоров предстал в образе бандита с автоматом
Киркоров заинтриговал поклонников, что скоро их ждет что-то новое и интересное.
Обновлено вчера в 16:01