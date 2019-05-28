Футбол
Гаттузо заявил об уходе из МиланаRT на русском 04:05
В качестве футболиста Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба. В 2017 году легенда клуба возглавил команду. Сезон-2018/2019 «Милан» завершил на пятом месте в турнирной таблице Серии А, не попав в зону Лиги чемпионов.
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Эксперты назвали самые бесполезные аксессуары для гаджетов
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Политика
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В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
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Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Происшествия
Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»
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Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Общество
На Эвересте участились случаи гибели альпинистов
За право попытаться взойти на Эверест каждый альпинист платит 11 тысяч долларов.
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Происшествия
В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
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Происшествия
В петербургском парке обнаружили тело младенца
"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 мая на территории парка, расположенного в Калининском районе, в полиэтиленовом пакете тела новорожденного мальчика", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:53
Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 год
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Политика
Минобороны собирается ужесточить правила призыва
Минобороны предлагает изменить закон «О воинской обязанности и военной службе» и «Положение о призыве на военную службу граждан РФ» и перепроверять освобождение призывников от срочной службы по здоровью дважды в год.
Обновлено вчера в 02:22
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
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Глава района в Хакасии напал на журналиста после неудобных вопросов
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина во время съемок программы «Дежурная часть».
Обновлено вчера в 02:34
Футбол
В Испании несколько человек задержаны за организацию договорных футбольных матчей
Речь идет о членах преступной группировки, - сообщает газета "Эль Мундо".
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Шоу-бизнес
Малышева прокомментировала снимок Валерии с незнакомцем в постели
Голова певицы лежит практически на коленях одетого в черное мужчины. Лицо загадочного человека закрывают карты Таро.
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Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
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Общество
В российских школах появится новый предмет
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Новые нейроны образуются даже у пациентов с болезнью Альцгеймера
Авторы нашли доказательства, что нейроны могут появляться даже у лиц с болезнью Альцгеймера, хотя и со значительно сниженной скоростью.
Обновлено 26 мая в 07:12
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
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Рамос просит «Реал» отпустить его в Китай
Защитник "Реала" Серхио Рамос попросил президента клуба Флорентино Переса отпустить его в Китай.
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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
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Хоккей
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В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально
Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00