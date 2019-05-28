Гаттузо заявил об уходе из МиланаRT на русском 04:05

В качестве футболиста Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба. В 2017 году легенда клуба возглавил команду. Сезон-2018/2019 «Милан» завершил на пятом месте в турнирной таблице Серии А, не попав в зону Лиги чемпионов.

Гаттузо заявил об уходе из Милана

Политика Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.

Здоровье В России изменились правила обязательного медстрахования В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.

Общество Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.

Происшествия Полиция устроила облаву на томского «вора в законе» «В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.

Экономика Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.

Происшествия В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.

Общество На Эвересте участились случаи гибели альпинистов За право попытаться взойти на Эверест каждый альпинист платит 11 тысяч долларов.

Происшествия В петербургском парке обнаружили тело младенца "Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 мая на территории парка, расположенного в Калининском районе, в полиэтиленовом пакете тела новорожденного мальчика", - говорится в сообщении.

Футбол РФС утвердил бюджет на 2019 год Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Политика Минобороны собирается ужесточить правила призыва Минобороны предлагает изменить закон «О воинской обязанности и военной службе» и «Положение о призыве на военную службу граждан РФ» и перепроверять освобождение призывников от срочной службы по здоровью дважды в год.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Происшествия Глава района в Хакасии напал на журналиста после неудобных вопросов Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина во время съемок программы «Дежурная часть».

Шоу-бизнес Малышева прокомментировала снимок Валерии с незнакомцем в постели Голова певицы лежит практически на коленях одетого в черное мужчины. Лицо загадочного человека закрывают карты Таро.

Происшествия В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.

Общество В российских школах появится новый предмет Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ.

Наука Новые нейроны образуются даже у пациентов с болезнью Альцгеймера Авторы нашли доказательства, что нейроны могут появляться даже у лиц с болезнью Альцгеймера, хотя и со значительно сниженной скоростью.

Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.

Футбол Рамос просит «Реал» отпустить его в Китай Защитник "Реала" Серхио Рамос попросил президента клуба Флорентино Переса отпустить его в Китай.

Политика Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.

Авто В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.