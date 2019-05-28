Футбол
«Милан» уволил Гаттузо и ЛеонардоЕвро-футбол.ру вчера в 12:42
"Милан" уволил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо и спортивного директора Леонардо. Леонардо покинул пост по собственному желанию, контракт с Гаттузо был разорван по обоюдному согласию сторон. Напомним, по итогам сезона "Милан" занял 5 место в Серии А, не попав в зону Лиги чемпионов.
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Гаттузо ушел из «Милана» из-за разногласий с Газидисом и отказался от компенсации
Sports.ruвчера в 08:08
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