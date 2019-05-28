Футбол
Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана»Вести.Ru 05:06
Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб. В сезоне-2018/19 "россонери" под руководством 41-летнего специалиста заняли пятое место и завоевали путевку в Лигу Европы.
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Экономика
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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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В РПЦ недоумевают, почему строительство храмов вызывает возмущение
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
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Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
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Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
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Россия потребовала объяснений от Китая
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Армия и оружие
Украинская армия провела учения в Азовском море
Обновлено в 03:25
Авто
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Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
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