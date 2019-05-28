Гаттузо объявил об уходе из «Милана»Матч ТВ 04:02

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Происшествия В школе Вольска подросток напал на ребенка с топором В Вольске Саратовской области 28 мая от удара топором пострадала 11-летняя девочка.

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