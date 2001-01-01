Футбол
Гаттузо о матче с «Сампдорией»: «Доннарумма ошибся. Но это часть игры»Sports.ru 05:14
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 29-го тура серии А с "Сампдорией" (0:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика
МВД Украины пригрозило Ляшко тюрьмой за демонстрацию бюллетеня
"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что может квалифицироваться как признак уголовного преступления, в частности, раскрытие тайны голосования", - передает слова Варченко портал "Украина.ру" За демонстрацию избирательного бюллетеня ему грозит до трех лет лишения свободы.
Обновлено в 07:56
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 06:05
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Политика
Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Транспорт
Московские дороги после зимы помоют шампунем
Первая весенняя промывка объектов дорожного хозяйства Москвы с использованием специального моющего средства состоится 31 марта.
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
ПФР озвучил средний размер социальной пенсии с 1 апреля
ПФР разъяснил гражданам, что после индексации социальных пенсий их размер составит 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 10:32
Общество
В Москве зафиксировали нашествие диких лис
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих
Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Происшествия
«Победа» прекратила выполнять международные рейсы из Петербурга
Российская бюджетная авиакомпания «Победа» прекратила выполнять международные рейсы из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:19
Политика
Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко
Обновлено в 06:58
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
ВСУ атаковали Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
В день президентских выборов на Украине - в воскресенье, 31 марта - вооруженные силы страны совершили минометную атаку по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки в Донбассе.
Обновлено в 05:38
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат француского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия проводится проверка.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Москвичам рассказали о сезонных правилах ухода за домашними животными
Практикующий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных в ВАО и слушательница исторического класса повышения квалификации Екатерина Егорова рассказала, чем может грозить домашним любимцам потепление в большом городе после затяжной зимы.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Израиль приготовился к военной кампании в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к полноценной военной кампании в секторе Газа.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Таксист сбил сотрудника ДПС в центре Москвы
На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве автомобиль такси сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП, передает агентство "Москва".
Обновлено в 07:33
Музыка
«Amatory» выступит на сцене «Чернозёма-2019»
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25