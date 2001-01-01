Футбол

Гаттузо о матче с «Сампдорией»: «Доннарумма ошибся. Но это часть игры»Sports.ru 05:14

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 29-го тура серии А с "Сампдорией" (0:1).
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Гаттузо: «„Милану“ не повезло с пропущенным голом»

Евро-футбол.ру03:55

Гаттузо о матче с «Сампдорией»: «Доннарумма ошибся. Но это часть игры»

Sports.ru05:14

Дженнаро Гаттузо: «„Милану“ очень не повезло»

Спорт-Экспресс01:51

Дженнаро Гаттузо: «Да, Доннарумма допустил ошибку, но давайте смотреть вперед»

Матч ТВ01:39

Дженнаро Гаттузо: «Да, Доннарумма допустил ошибку, но давайте смотреть вперед»

Sportbox.RU01:39

Гаттузо – о матче с «Сампдорией»: «Милану» очень не повезло. Проиграли из-за несчастного случая»

Бомбардир.ру02:58
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента

Обновлено в 05:08
Происшествия

В Донецкой области на участке избили члена украинского избиркома

Обновлено в 05:36
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика

МВД Украины пригрозило Ляшко тюрьмой за демонстрацию бюллетеня

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что может квалифицироваться как признак уголовного преступления, в частности, раскрытие тайны голосования", - передает слова Варченко портал "Украина.ру" За демонстрацию избирательного бюллетеня ему грозит до трех лет лишения свободы.
Обновлено в 07:56
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Обновлено вчера в 06:05
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Обновлено вчера в 12:00
Политика

Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Политика

Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова

Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Транспорт

Московские дороги после зимы помоют шампунем

Первая весенняя промывка объектов дорожного хозяйства Москвы с использованием специального моющего средства состоится 31 марта.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Женщина родила прямо во время голосования за президента Украины

Обновлено в 07:41
Экономика

ПФР озвучил средний размер социальной пенсии с 1 апреля

ПФР разъяснил гражданам, что после индексации социальных пенсий их размер составит 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 10:32
Общество

В Москве зафиксировали нашествие диких лис

Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Происшествия

«Победа» прекратила выполнять международные рейсы из Петербурга

Российская бюджетная авиакомпания «Победа» прекратила выполнять международные рейсы из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Появились кадры с места столкновения автобуса и автовоза в Москве

Обновлено в 07:02
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Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

Обновлено в 06:58
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

ВСУ атаковали Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

В день президентских выборов на Украине - в воскресенье, 31 марта - вооруженные силы страны совершили минометную атаку по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки в Донбассе.
Обновлено в 05:38
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат француского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия проводится проверка.
Обновлено в 04:46
Здоровье

Москвичам рассказали о сезонных правилах ухода за домашними животными

Практикующий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных в ВАО и слушательница исторического класса повышения квалификации Екатерина Егорова рассказала, чем может грозить домашним любимцам потепление в большом городе после затяжной зимы.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Израиль приготовился к военной кампании в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к полноценной военной кампании в секторе Газа.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Таксист сбил сотрудника ДПС в центре Москвы

На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве автомобиль такси сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП, передает агентство "Москва".
Обновлено в 07:33
Музыка

«Amatory» выступит на сцене «Чернозёма-2019»

Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Джанлуиджи Доннарумма
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Милан» и национальной сборной Италии.
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