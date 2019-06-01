Футбол

Гаттузо может возглавить «Лацио»Soccer.ru 10:11

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио». Римский клуб вступил в переговоры с 41-летним специалистом. Напомним, что Гаттузо покинул «Милан» в конце мая этого года.
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Гаттузо может возглавить «Лацио»

Чемпионат10:56

Гаттузо может возглавить «Лацио»

Советский спорт10:26

Гаттузо может возглавить «Лацио»

Soccer.ru10:11

«Лацио» и «Милан» могут поменяться тренерами

Евро-футбол.ру10:24

«Лацио» ведет переговоры с Гаттузо

Sport24.ru10:04

СМИ: Гаттузо может возглавить «Лацио»

Спорт-Экспресс09:58

Гаттузо ведет переговоры с «Лацио»

Sports.ru09:53
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Алсу передала свой выигрыш в «Голос. Дети» фонду имени Анжелы Вавиловой

Обновлено в 11:06
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
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Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Обновлено в 09:35
Происшествия

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Гималаях пропали восемь альпинистов

Обновлено в 09:20
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Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
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Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

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Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
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Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Футбол

Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о Рейесе

УЕФА объявил о минуте молчания перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
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Ученые узнали, сколько нужно отдыхать для продления жизни

Ученые узнали, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы продлить жизнь.
Обновлено в 06:01
Политика

Мать журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Мать убитого журналиста Олеся Бузины Валентина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме, сообщил адвокат матери Ренат Кузимин.
Обновлено в 10:47
Здоровье

Озвучены три главные причины возникновения рака легких

Британские медики назвали основные причины развития рака легких. Лидирующую позицию среди них занимает курение.
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Экономика

Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту

Обновлено 30 мая в 03:43
Общество

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Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
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Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем

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В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Наука

Дупликация гена позволила морским колюшкам выжить на пресноводной диете

Обновлено 30 мая в 11:54
Футбол

Полузащитник тульского «Арсенала» перейдет в киевское «Динамо»

23-летний футболист принадлежит Аустрии, но минувший сезон он провел в тульском Арсенале на правах аренды.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Суд арестовал следователей СК и адвоката по делу о взятке

По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов, полученный 1 млн руб. фигуранты распределили между собой.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика

Пушков назвал условия объявления Зеленскому импичмента на Украине

Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал условия объявления на Украине импичмента новому президенту страны Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:01
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Указ подписан Зеленским и датирован 1 июня. 19 мая бывший украинский президент Пётр Порошенко уволил Кулебу с поста детского омбудсмена.
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Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

В Петербурге Александр Беглов вручил ключи от квартир детям-сиротам

В Смольном временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил ключи от квартир детям, оставшимся без попечения родителей.
Обновлено в 08:07
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Лацио
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, семь раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
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