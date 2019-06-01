Футбол
Гаттузо может возглавить «Лацио»Soccer.ru 10:11
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио». Римский клуб вступил в переговоры с 41-летним специалистом. Напомним, что Гаттузо покинул «Милан» в конце мая этого года.
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Мать журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече
Мать убитого журналиста Олеся Бузины Валентина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме, сообщил адвокат матери Ренат Кузимин.
Обновлено в 10:47
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Озвучены три главные причины возникновения рака легких
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Общество
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях
Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
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Футбол
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
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Происшествия
Суд арестовал следователей СК и адвоката по делу о взятке
По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов, полученный 1 млн руб. фигуранты распределили между собой.
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ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
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