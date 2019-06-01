Футбол
Гаттузо может возглавить «Лацио»Чемпионат 10:56
Напомним, Гаттузо несколько дней назад покинул пост главного тренера «Милана», после того как клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов, финишировав на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» завершил сезон на восьмом месте и не сумел завоевать путёвку в еврокубки.
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