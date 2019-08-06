Футбол
Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий БекхэмуЧемпионат вчера в 19:30
Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером команды «Интер Майами». Этот американский клуб принадлежит группе инвесторов, в которую входит другой бывший полузащитник «Милана» — Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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Гаттузо может возглавить команду Бекхэма, которая со следующего сезона будет выступать в МЛС
Sport24.ruвчера в 21:00
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