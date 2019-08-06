Футбол

Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий БекхэмуЧемпионат вчера в 19:30

Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером команды «Интер Майами». Этот американский клуб принадлежит группе инвесторов, в которую входит другой бывший полузащитник «Милана» — Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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Гаттузо может возглавить команду Бекхэма, которая со следующего сезона будет выступать в МЛС

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Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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