Футбол
Гаттузо может возглавить «Интер Майами» БекхэмаSports.ru вчера в 17:34
Экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий группе инвесторов во главе с экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом, пишет Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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Гаттузо может возглавить команду Бекхэма, которая со следующего сезона будет выступать в МЛС
Sport24.ruвчера в 21:00
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