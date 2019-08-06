Футбол

Гаттузо может возглавить «Интер Майами» БекхэмаSports.ru вчера в 17:34

Экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий группе инвесторов во главе с экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом, пишет Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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