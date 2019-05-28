Футбол

Гаттузо может сменить «Милан» на «Сампдорию» или «Фиорентину»Чемпионат 01:40

Если выбор будет сделан в пользу последнего, то Гаттузо может занять его место. Также Гаттузо может возглавить «Фиорентину». Предполагается, что новый президент клуба Рокко Комиссо предложит пост спортивного директора Массимилиано Мирабелли, который привёл Дженнаро в «Милан».
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Гаттузо может возглавить «Сампдорию» или «Фиорентину»

Советский спорт03:08

Гаттузо может возглавить «Фиорентину» или «Сампдорию» после ухода из «Милана»

Матч ТВ01:58

Сегодня Гаттузо и Леонардо объявят об уходе из «Милана»

Sport24.ruвчера в 17:54

СМИ: Гаттузо может возглавить «Фиорентину»

Спорт-Экспресс01:21

СМИ: после ухода из «Милана» Гаттузо возглавит «Фиорентину» или «Сампдорию»

РИА Новости01:17

Гаттузо может возглавить «Фиорентину» или «Сампдорию»

Sports.ru00:30

Гаттузо может сменить «Милан» на «Сампдорию» или «Фиорентину»

Чемпионат01:40
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
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Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
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Обновлено в 00:00
Футбол

Общие доходы РФС в 2018 году составили 4,5 млрд рублей

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Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
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Старт продаж Toyota Supra в РФ состоится 3 июня

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Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»

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Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
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Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
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Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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