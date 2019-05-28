Футбол
Гаттузо может сменить «Милан» на «Сампдорию» или «Фиорентину»Чемпионат 01:40
Если выбор будет сделан в пользу последнего, то Гаттузо может занять его место. Также Гаттузо может возглавить «Фиорентину». Предполагается, что новый президент клуба Рокко Комиссо предложит пост спортивного директора Массимилиано Мирабелли, который привёл Дженнаро в «Милан».
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В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
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НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
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Происшествия
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Обновлено в 03:14
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Армия и оружие
NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США
Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
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Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Маржа на нуле Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал "Биржевой товарный рынок России", который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Обновлено в 00:00
Футбол
Общие доходы РФС в 2018 году составили 4,5 млрд рублей
Российский футбольный союз (РФС) в 2018 году получил доходы на сумму 4,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:56
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Авто
Старт продаж Toyota Supra в РФ состоится 3 июня
3 июня начнется прием заказов на новую Toyota Supra пятой генерации, разработанную совместно с компанией BMW.
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Большая часть проблем предпринимателей связана с уголовным преследованием бизнеса – на долю уголовных дел приходится 30,5% обращений к бизнес-омбудсмену, говорится в докладе, текст которого аппарат уполномоченного передал «Ведомостям».
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
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Гаджеты
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Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.
Обновлено вчера в 22:50
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Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
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Обновлено вчера в 23:32
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%
Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.
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Названы самые бесполезные советы врачей
Эксперты составили список советов врачей, которые являются абсолютно бесполезными для человеческого здоровья.
Обновлено вчера в 19:07
Авто
Спрос на кабриолеты остается немецким
Самыми популярными марками в сегменте остаются немецкие BMW и Mercedes-Benz.
Обновлено в 02:00
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое запрещает государственным и муниципальным организациям закупать импортное вино.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15