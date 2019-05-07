Футбол

Гаттузо и Бакайоко урегулировали конфликтЧемпионат 15:19

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо и полузащитник Тьемуэ Бакайоко урегулировали конфликт, который произошёл между ними во время матча 36-го тура итальянской Серии А с "Болоньей" (2:1). Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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