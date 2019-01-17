Футбол
Гаттузо дисквалифицирован на один матч за оскорбление судьиSport24.ru вчера в 14:22
|21′
Хакан Чалханоглу
Алекс Сандро
|26′
Миралем Пьянич
|44′
|45′+2′
Самуэль Кастильехо
Криштиану Роналду
|61′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
|65′
|70′
Самуэль Кастильехо
Гонсало Игуаин
|71′
Лукас Пакета
Фабио Борини
|74′
Франк Кессиэ
|75′
Алессио Романьоли
|79′
Патрик Кутроне
Андреа Конти
|82′
Давиде Калабрия
Родриго Бентанкур
Федерико Бернардески
|86′
|87′
Рикардо Родригес
Дуглас Коста
Сами Хедира
|89′
Пауло Дибала
|90′+4′
|62%
|Владение мячом
|38%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|1
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
33
Бернардески
23
Джан
14
Матюиди
6
Хедира
10
Дибала
7
Роналду
99
Доннарумма
2
Калабрия
17
Сапата
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
11
Борини
9
Игуаин
12
Конти
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитра во время игры за Суперкубок Италии против «Ювентуса». Матч состоялся 16 января в саудовском городе Джидде и завершился победой туринской команды со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 61-й минуте.
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Гаттузо дисквалифицирован на один матч за оскорбление судьи Суперкубка Италии
Бомбардир.рувчера в 15:21
Гаттузо дисквалифицирован на один матч серии А за поведение во время игры с «Ювентусом»
Спорт-Экспрессвчера в 13:40
Гаттузо получил дисквалификацию на одну игру за поведение в матче с «Ювентусом»
Чемпионатвчера в 14:16
Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
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