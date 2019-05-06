Футбол

Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на заменуВести.Ru 21:55

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко. Тот отказался выходить на замену.
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Дженнаро Гаттузо: «Я попросил Бакайоко подготовиться, но он даже не надел щитки. Встретимся один на один»

Матч ТВ20:37

Хавбек «Милана» Бакайоко отказался выйти на замену и послал Гаттузо

Sports.ru16:07

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Гаттузо: «Поговорю с Бакайоко на моем языке. Посмотрим, что будет, когда мы окажемся наедине»

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Гаттузо: любой может оскорбить меня на поле, но затем встретимся один на один

Чемпионат20:02

Онлайн трансляция матча «Милан» - «Болонья»

Все про Спорт ру13:43
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Тьемуэ Бакайоко
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Французский футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и национальной сборной Франции.
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