Футбол
Гаттузо – о поражении «Милана»: мы позорим клубЧемпионат 00:00
|8′
Сусо
|13′
Андреа Конти
|16′
Лукас Пакета
Андреа Белотти
|58′
|62′
Сусо
Фабио Борини
|62′
Лукас Пакета
Кшиштоф Пионтек
Эмилиано Моретти
|65′
Алекс Беренгер
|69′
|71′
Андреа Конти
Самуэль Кастильехо
Витторио Париджини
|73′
|77′
Алессио Романьоли
|81′
Алессио Романьоли
|81′
Джанлуиджи Доннарумма
Витторио Париджини
|83′
|83′
Франк Кессиэ
Томас Ринкон
Ола Айна
|87′
Витторио Париджини
Глейсон Бремер
|90′+5′
|44%
|Владение мячом
|56%
|70%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|3
|5
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|9
|22
|Отборы
|12
|19
|Фолы
|21
|2
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|1
Торино
Расстановка 3‑5‑2
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
24
Моретти
29
Де Сильвестри
34
Айна
7
Лукич
23
Мейте
15
Ансальди
9
Белотти
36
Бремер
99
Доннарумма
7
Кастильехо
22
Мусаккьо
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
19
Пионтек
11
Борини
63
Кутроне
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Торино» (0:2) в матче 34-го тура чемпионата Италии.
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Гаттузо: «„Милан“ получает меньше удовольствия от игры, чем два месяца назад»
Sport24.ruвчера в 22:46
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