Футбол

Гаттузо: «За последние 8 лет Роналду стал идеальной машиной»
Soccer.ru
вчера в 22:34

Ювентус — Милан
сегодня
в 12:30
Суперкубок Италии, Финал
Jeddah, King Abdullah Sports City
Ювентус
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
  
20
Канселу
  
19
Бонуччи
  
3
Кьеллини
  
12
Сандро
  
30
Бентанкур
  
5
Пьянич
  
14
Матюиди
  
11
Коста
  
10
Дибала
  
7
Роналду
  
99
Доннарумма
  
2
Калабрия
  
17
Сапата
  
13
Романьоли
  
68
Родригес
  
79
Кессиэ
  
14
Бакайоко
  
39
Пакета
  
7
Кастильехо
  
9
Игуаин
  
10
Чалханоглу
  
Милан
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо накануне матча за Суперкубок Италии против "Ювентуса" поделился мнением о нападающем туринцев Криштиану Роналду. Думаю, за последние семь-восемь лет Криштиану стал невероятным футболистом. Он хочет забивать и создавать сопернику проблемы.
Soccer.ruвчера в 22:34

Подробнее о событии

Дженнаро Гаттузо: «Роналду — идеальная машина»

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Дженнаро Гаттузо: «Роналду — идеальная машина»

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Гаттузо: сейчас Роналду — идеальная машина

Чемпионат03:49

Гаттузо: «За последние семь-восемь лет Роналду превратился в идеальную машину»

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Гаттузо: «За последние 8 лет Роналду стал идеальной машиной»

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Тренер «Милана» оценил игру Роналду

Газета.Ruвчера в 15:17

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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
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Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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