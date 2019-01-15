Футбол
Ювентус
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
14
Матюиди
11
Коста
10
Дибала
7
Роналду
99
Доннарумма
2
Калабрия
17
Сапата
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
39
Пакета
7
Кастильехо
9
Игуаин
10
Чалханоглу
Милан
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо накануне матча за Суперкубок Италии против "Ювентуса" поделился мнением о нападающем туринцев Криштиану Роналду. Думаю, за последние семь-восемь лет Криштиану стал невероятным футболистом. Он хочет забивать и создавать сопернику проблемы.
Soccer.ruвчера в 22:34
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