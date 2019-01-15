Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо накануне матча за Суперкубок Италии против "Ювентуса" поделился мнением о нападающем туринцев Криштиану Роналду. Думаю, за последние семь-восемь лет Криштиану стал невероятным футболистом. Он хочет забивать и создавать сопернику проблемы.

Гаттузо: «За последние 8 лет Роналду стал идеальной машиной»

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