Футбол
Гаттузо: «За последние 8 лет Роналду стал идеальной машиной»Soccer.ru вчера в 22:34
Ювентус
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
14
Матюиди
11
Коста
10
Дибала
7
Роналду
99
Доннарумма
2
Калабрия
17
Сапата
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
39
Пакета
7
Кастильехо
9
Игуаин
10
Чалханоглу
Милан
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо накануне матча за Суперкубок Италии против "Ювентуса" поделился мнением о нападающем туринцев Криштиану Роналду. Думаю, за последние семь-восемь лет Криштиану стал невероятным футболистом. Он хочет забивать и создавать сопернику проблемы.
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Я думаю, что Криштиану стал невероятным игроком за последние семь или восемь лет. Он изменился за последние годы, сейчас он идеальная машина. Чем старше он становится, тем больше бегает. Роналду делает всё, чтобы быть эффективным и навредить сопернику. Он становится всё лучше и лучше с возрастом.
— Дженнаро Гаттузо, итальянский футболистЧемпионат 03:49
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