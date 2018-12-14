Футбол
Гаттузо: «„Милан“ подарил победу „Олимпиакосу“ и заслуженно вылетел»
Гаттузо: «„Милан“ подарил победу „Олимпиакосу“ и заслуженно вылетел»Евро-футбол.ру01:30
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион Караискакис
|13′
Хакан Чалханоглу
Леонардо Куртис
|41′
|43′
Тьемуэ Бакайоко
Папе Абу Сиссе
|44′
|54′
Хосе Мануэль Рейна
Папе Абу Сиссе
|60′
Иоаннис Фетфацидис
Бибрас Натхо
|69′
Кристиан Сапата
|70′
|71′
Кристиан Сапата
Мохамед Камара
|73′
|78′
Патрик Кутроне
Диего Лаксальт
Мохамед Камара
Василис Торосидис
|79′
|80′
Иньяцио Абате
Костас Фортунис
|81′
|85′
Рикардо Родригес
Ален Халилович
Даниэл Поденсе
Андреас Бухалакис
|85′
Мигель Анхель Герреро
|90′
Олимпиакос
Расстановка 4‑5‑1
93
Са
14
Элабделлауи
66
Сиссе
26
Вукович
23
Куртис
6
Натхо
35
Торосидис
7
Фортунис
12
дос Сантос
5
Бухалакис
9
Герреро
25
Мануэль Рейна
2
Калабрия
20
Абате
17
Сапата
2 ×
77
Халилович
79
Кессиэ
14
Бакайоко
10
Чалханоглу
7
Кастильехо
9
Игуаин
93
Лаксальт
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Игра была в наших руках, однако когда не используешь восемь голевых моментов, а потом рассыпаешься, то вылет абсолютно заслужен. "Милан" подарил победу "Олимпиакосу" и остался за бортом плей-офф.
Евро-футбол.ру01:30
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Дженнаро Гаттузо: «Мы подарили игру „Олимпиакосу“ и не заслужили выход в плей-офф»
Sports.ruвчера в 22:48
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