Футбол

Гаттузо: «„Милан“ подарил победу „Олимпиакосу“ и заслуженно вылетел»
Евро-футбол.ру
01:30

Олимпиакос — Милан
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион Караискакис
13′
Хакан Чалханоглу
Леонардо Куртис
41′
43′
Тьемуэ Бакайоко
Папе Абу Сиссе
44′
54′
Хосе Мануэль Рейна
Папе Абу Сиссе
60′
Иоаннис Фетфацидис
Бибрас Натхо
69′
Кристиан Сапата
70′
71′
Кристиан Сапата
Мохамед Камара
73′
78′
Патрик Кутроне
Диего Лаксальт
Мохамед Камара
Василис Торосидис
79′
80′
Иньяцио Абате
Костас Фортунис
81′
85′
Рикардо Родригес
Ален Халилович
Даниэл Поденсе
Андреас Бухалакис
85′
Мигель Анхель Герреро
90′
Игра была в наших руках, однако когда не используешь восемь голевых моментов, а потом рассыпаешься, то вылет абсолютно заслужен. "Милан" подарил победу "Олимпиакосу" и остался за бортом плей-офф.
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