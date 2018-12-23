Футбол

Гаттузо: «Беру на себя всю ответственность за результаты „Милана“»
Soccer.ru
09:28

Фрозиноне — Милан
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Фрозиноне, Стадион «Бенито Стирпе»
40′
Джанлуиджи Доннарумма
Паоло Гильоне
41′
Лоренцо Крисетиг
54′
Паоло Гильоне
Франческо Дзампано
74′
74′
Самуэль Кастильехо
Диего Лаксальт
74′
Давиде Калабрия
Андреа Конти
Лоренцо Ариаудо
Бартош Саламон
76′
Андреа Пинамонти
Даниэль Чиофани
80′
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо дал комментарий после матча 18-го тура Серии А с "Фрозиноне" (0:0). Мы не можем играть так, как сегодня в первом тайме, если хотим попасть в первую четверку. Мы переживаем не лучшие времена, результаты по-прежнему не улучшаются.
Soccer.ru09:28

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