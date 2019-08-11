Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.

Космос К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса Потенциально опасный огромный астероид 2019 OU1 приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Общество На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.

Происшествия Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.

Политика Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили в Германии Политолог заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно, поскольку данный шаг приведет к конфликту Евросоюза с Россией, пишут «Известия».

Политика Гуайдо: Мадуро планирует распустить парламент Венесуэлы Гуайдо незаконно провозгласил себя временным президентом, что также признали некоторые страны Запада, в том числе США.

Космос Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.

Политика В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.

Космос Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз» «Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.

Гаджеты В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».

Происшествия Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.

Наука Создан искусственный язык для определения подлинности виски Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.

Общество Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.

Футбол ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи» По итогам матча ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, а «Сочи» находится на пятнадцатой позиции, у команды 2 очка.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.

Общество Новая дамба для Тулуна будет рассчитана на уровень воды в 14 метров Новые защитные сооружения в Тулуне, который больше всего пострадал от паводка в июле, изменят конфигурацию и будут рассчитаны на 14 метров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Экономика Индийские инвесторы могут начать туристический бизнес в ДФО Как сообщили в Агентстве Дальнего востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, индийским бизнесменам предложили начать сотрудничество в рамках проектов по строительству новых аэропортов и взлетно-посадочных полос, реконструкции портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Общество Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.