Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенкаГазета.Ru 11 августа в 22:47
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online 11 августа в 10:52
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Фотий-креститель: как в Гатчине лишали рясы и благословения фанатичного игумена РПЦ
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