Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенкаРИА Новости 20:46
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
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Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее.
— Владимир Глазунов, российский ведущийБИЗНЕС Online 10:52
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:37, Вашингтон
Космос
США отправят робота к МКС вслед за «Фёдором»
Обновлено в 22:20
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Новокузнецке две сестры подожгли пятилетнюю девочку
Две сестры 10 и 13 лет подожгли одежду на пятилетней девочке, которая является инвалидом по сердцу.
Обновлено в 21:55
Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено в 21:20
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Общество
Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA
Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
Обновлено в 22:40
Шоу-бизнес
Настя Каменских похвасталась, как ей неимоверно повезло с мужем
Каменских неимоверно повезло, что она вышла замуж за любимого мужчина и лучшего друга.
Обновлено в 16:00
Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено в 22:48
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Политика
В парламенте Италии обсудят подготовку вотума недоверия правительству
Конференцию лидеров партий сегодня созвала глава Сената Италии Элизабетта Казеллати – на встрече планируется обсудить дату голосования о недоверии председателю Совета министров Джузеппе Конте.
Обновлено в 23:28
Футбол
Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас»
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отыграл 69 минут в матче чемпионата Бразилии с «Баией» (2:2). Этот матч стал дебютным в составе «Палмейраса» для 32-летнего бразильца.
Обновлено в 17:55
Авто
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено в 22:19
Наука
Российские ученые выяснили, как защитить курильщиков от рака легких
Российские ученые обнаружили уникальный белок Lynх1, которых находится в тканях легких.
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов
Имя супруги принца Гарри Меган Маркл незаконно использовали в рекламе таблеток для похудения.
Обновлено в 22:28
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек
Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило 45 тыс. человек, заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.
Обновлено в 02:11