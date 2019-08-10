Футбол
Гастон Перейро: «Переход в „Спартак“ не был бы лучшим вариантом»Sportbox.RU 10:30
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро объяснил, почему не стал игроком «Спартака» в летнее трансферное окно.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
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Происшествия
После акции в Москве начались задержания
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Политика
Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма
В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
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Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.
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Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.
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Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
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Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
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Происшествия
В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли два человека
Автомобили "Лада" и Volkswagen столкнулись в субботу на 235-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, в результате ДТП два человека погибли и двое госпитализированы в состоянии комы, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.
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Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не лишила ее жизни
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Эксперты назвали 5 абсурдных мифов об iPhone
На загрузку программного обеспечения из памяти девайса тратится больше энергии, что не имеет смысла беспокоиться о влиянии работающих в фоновом режиме приложений на состояние батареи мобильного устройства.
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Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
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Технологии
Adobe показала прозрачную AR-витрину
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписей
Обыски в центре сбора подписей и в студии Навальный Лайф, откуда транслировали митинг на проспекте Сахарова, прошли по делу о массовых беспорядках.
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Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Культура
Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Общество
Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова
По предварительным данным, меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 11:00
Общество
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 12:49
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Американский военнослужащий погиб во время операции в Ираке
Всего за время операции «Непоколебимая решимость», которую с 2014 года проводит группа стран во главе с США в Ираке и Сирии, погибли 87 американских военнослужащих.
Обновлено в 12:47