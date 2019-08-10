Футбол

Гастон Перейро: «Переход в „Спартак“ не был бы лучшим вариантом»Sportbox.RU 10:30

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро объяснил, почему не стал игроком «Спартака» в летнее трансферное окно.
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«Я решил, что это не лучший вариант». Перейро рассказал, почему не перешел в «Спартак»

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