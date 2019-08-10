Футбол
Гастон Перейро: «Переход в „Спартак“ не был бы лучшим вариантом»Матч ТВ 10:30
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро объяснил, почему не стал игроком «Спартака» в летнее трансферное окно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:33, Вашингтон
Армия и оружие
Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник
Обновлено в 14:26
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Космос
Астрономы исследуют струю AGN в галактике Мессье 87
AGNs аккрецируют сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах некоторых галактик, испуская мощное излучение высокой энергии, поскольку они поглощают газ и пыль.
Обновлено 08 августа в 11:03
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес
Влад Соколовский подарил маме пластическую операцию
Как писал News.ru, австралийская певица Кайли Миноуг предстала перед публикой после пластической операции.
Обновлено в 10:07
Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Футбол
Эден Азар: «В „Реале“ я на седьмом небе от счастья»
Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал о переходе в «Реал» и о партнере по сборной Бельгии Ромелу Лукаку, а также сравнил бывших тренеров «Челси» – Антонио Конте и Маурицио Сарри.
Обновлено в 12:27
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать
Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Супертайфун «Лекима» убил не менее 22 человек
Ранее сообщалось о 18 погибших и 14 пропавших без вести . В провинции Чжэцзян из-за сильных дождей случился горный обвал.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Обновлено в 14:12
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Гаджеты
Huawei презентовала новую операционную систему Harmony OS
Как сообщает ТАСС, создание китайской компанией новой операционной системы преследует цель создания альтернативы ОС Android.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубль
«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.
Обновлено в 19:00
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Авто
Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России
Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Политика
Трамп заявил о возможной сделке Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский настроен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:58
Космос
Марсоход NASA нашел на Марсе копию «Моны Лизы»
Марсоход американского аэрокосмического агентства NASA обнаружил на поверхности Марса копию «Моны Лизы».
Обновлено в 04:41
Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55