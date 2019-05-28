Футбол
Гасперини останется главным тренером «Аталанты»Матч ТВ 09:54
Ранее сообщалось, что 61-летний специалист рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность главного тренера «Ромы». Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году. В сезоне-2018/19 под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата Италии и вышла в Лигу чемпионов.
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