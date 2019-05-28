Футбол

Гасперини останется главным тренером «Аталанты»Матч ТВ 09:54

4 фото
Ранее сообщалось, что 61-летний специалист рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность главного тренера «Ромы». Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году. В сезоне-2018/19 под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата Италии и вышла в Лигу чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гасперини останется главным тренером «Аталанты»

Sportbox.RU09:54

Гасперини останется главным тренером «Аталанты»

Матч ТВ09:54

Гасперини продлит контракт с «Аталантой», клуб не будет распродавать лидеров

Sport24.ruвчера в 14:47

Гасперини останется главным тренером «Аталанты»

Спорт-Экспресс08:59

«Аталанта» объявила, что Гасперини останется главным тренером клуба

Sports.ru09:25

«Аталанта» согласовала новый контракт с Гасперини

Чемпионатвчера в 17:56

Гасперини останется главным тренером «Аталанты»

Soccer.ru09:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Политика

Зеленский посоветовал людям у власти не бронзоветь и есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский не видит ничего страшного или постыдного в том, чтобы есть шаурму.
Обновлено в 09:13
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Спорт

Женская сборная России уступила Японии в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу проиграла команде Японии в матче предварительного раунда Лиги наций в Турции - 1:3. Это поражение стало для национальной команды четвертым в пяти встречах турнира.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы в отеле

Необычную репетицию певица устроила прямо в отеле.
Обновлено в 05:05
Политика

Бориса Джонсона вызвали в суд за высказывания о Brexit

Иск против Джонсона подал 29-летний бизнесмен Маркус Болл, который собрал на судебный процесс через пожертвования £ 200 тыс. Он обвинил экс-министра в должностном преступлении, в том, что он обманул общественность, когда заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза страна еженедельно будет экономить по £ 350 млн, которые раньше уходили в Брюссель.
Обновлено в 09:05
Экономика

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.
Обновлено в 09:05
Кино

Видеосервисы выступили против принудительной системы подсчета зрителей

Представители российских онлайн-кинотеатров предположили, что рациональнее использовать альтернативные подходы к сбору и анализу данных, источником которых могут выступать сами правообладатели, получающие от кинотеатров сведения о реализации фильмов.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета

Обновлено в 08:20
Футбол

OverDrive: BoombI4 заменит Edward в составе NaVi

Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Напавший на школьницу с топором объяснил свои действия моралью

Ударивший топором школьницу в Вольске подросток не признал вину в покушении на убийство, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Обновлено в 07:22
Гаджеты

Intel показала необычный прототип двухэкранного игрового ноутбука

Intel в рамках проходящей выставки Computex 2019 показала некоторым журналистам любопытные концепты, в числе которых игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами.
Обновлено в 04:20
Общество

Серпуховские выпускники написали ЕГЭ по математике

Обновлено в 09:21
Политика

Huawei подала в суд на власти США

Китайский производитель техники Huawei подал иск в суд США, требуя признать незаконным внесение в черный список министерства торговли.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике

В Чебоксарах школьница умерла во время единого государственного экзамена по математике.
Обновлено в 09:16
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Космос

Выбило из океана

Среди десятка гипотез есть самая популярная: примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезалось небесное тело размером с Марс (условное название этой гипотетической протопланеты Тейя) и "выбило" Луну.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Политтехнолога Петра Милосердова приговорили к 2,5 годам колонии

Нагатинский районный суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в создании экстремистского сообщества в Казахстане вместе с националистом Александром Поткиным.
Обновлено в 09:44
Политика

В МИД Германии озвучили условие для достижения мира на Украине

В Министерстве иностранных дел ФРГ назвали условие для достижения мира на Украине.
Обновлено в 07:12
Театры

Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Москве чемпион Европы по тяжелой атлетике украл продукты из магазина

Обновлено в 09:48
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» попал в больницу из-за тяги к спиртному

Напряжение «Джон Сноу» снимал с помощью спиртного — и вот уже месяц находится в рехабе.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший.
Обновлено в 09:30
Культура

YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков

Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

Генпрокуратура проверит все школы в России

Генпрокуратура проведет в текущем году комплексную проверку в школах России, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джан Пьеро Гасперини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник. После завершения игровой карьеры стал тренером.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное