Футбол
Гасперини и Бенитес претендуют на роль главного тренера «Ромы»Soccer.ru 04:58
Пресса сообщает, что на роль нового главного тренера "Ромы" претендуют сразу два специалиста. Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини является основным кандидатом. В качестве альтернативного варианта выступает наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Политика
Пушков: Помпео не может понять, как себя вести с Россией
Майк Помпео, госсекретарь США, славится своим непостоянством и неумением толи выразить, толи понять, что надо ему и стране.
Обновлено в 08:06
Общество
Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже
О произошедшем сообщила в Facebook супруга музыканта Ксения Бакнина, назвав ситуацию «открытым грабежом».
Обновлено в 08:29
Происшествия
Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ
В порту Фуджейра в ОАЭ произошли взрывы из-за пожара, который охватил как минимум семь нефтяных танкеров.
Обновлено в 04:38
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила австрийцев в матче чемпионата мира
Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 5:0 во втором матче на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 08:21
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Транспорт
Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Происшествия
Пьяный водитель врезался в патрульную машину в Кемеровской области
Два сотрудника полиции получили травмы В Кемеровской области пьяный водитель спровоцировал ДТП.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.
Обновлено в 08:21
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Экономика
Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве
В апреле аналитики агентства недвижимости Kalinka Group обнародовали свою статистику по элитному рынку, согласно которой в первом квартале 2019-го было заключено около 190 сделок.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида»
Водитель и два пассажира автомобиля Ford Fiesta погибли в ДТП на строящейся трассе "Таврида" в Крыму в результате столкновения с грузовиком MAN, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 06:59
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Ростовской области снесут дом, где произошел взрыв газа
Губернатор Ростовской области сообщил, что 16-квартирный двухэтажный дом, где ночью произошел взрыв газа и погибли люди, скорее всего, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Дерматолог рассказал, какие родинки могут быть опасны для здоровья
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала во время приседаний
Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 12:56
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика
Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»
Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31