Футбол

Гасперини и Бенитес претендуют на роль главного тренера «Ромы»Soccer.ru 04:58

Пресса сообщает, что на роль нового главного тренера "Ромы" претендуют сразу два специалиста. Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини является основным кандидатом. В качестве альтернативного варианта выступает наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес.
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Гасперини и Бенитес претендуют на роль главного тренера «Ромы»

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СМИ: Бенитес — в списке кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

Матч ТВ05:22

Бенитес и Гасперини – претенденты на пост тренера «Ромы»

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Рафаэль Бенитес
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Джан Пьеро Гасперини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник. После завершения игровой карьеры стал тренером.
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