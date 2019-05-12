Гасперини и Бенитес претендуют на роль главного тренера «Ромы»Soccer.ru 04:58

Пресса сообщает, что на роль нового главного тренера "Ромы" претендуют сразу два специалиста. Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини является основным кандидатом. В качестве альтернативного варианта выступает наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес.

Гасперини и Бенитес претендуют на роль главного тренера «Ромы»

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