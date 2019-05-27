Футбол

Гасперини: «„Аталанта“ достойно выступит в Лиге чемпионов»Евро-футбол.ру 02:18

Рулевой "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход своей команды в Лигу чемпионов.
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Гасперини: «Аталанта» будет достойно выглядеть в Лиге чемпионов

Чемпионат01:42

Джан Пьеро Гасперини: «Уверен, „Аталанта“ будет достойно выглядеть в Лиге чемпионов»

Sportbox.RU02:31

Гасперини: «„Аталанта“ достойно выступит в Лиге чемпионов»

Евро-футбол.ру02:18

Джан Пьеро Гасперини: «Уверен, „Аталанта“ будет достойно выглядеть в Лиге чемпионов»

Матч ТВ02:31

Президент «Аталанты»: Гасперини останется в клубе на следующий сезон

Советский спорт02:38

Гасперини продолжит тренировать «Аталанту» после выхода в Лигу чемпионов

Sport24.ruвчера в 17:35

Президент «Аталанты»: «Гасперини останется на следующий сезон»

Sports.ruвчера в 17:58
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Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Транспорт

Водителям такси могут запретить работать сверх нормы

Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»

По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено в 09:44
Происшествия

На берегу Москвы-реки нашли череп

Обновлено в 08:47
Общество

Росавиация запретила Nordwind использование двух самолетов

Росавиация запретила авиакомпании Nordwind использование двух самолетов - Airbus A321 (бортовой номер VP-BHN) и Airbus A330 (VP-BUB).
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Общество

Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян

По данным Mediascope (есть у РБК), самым популярным был финал первого сезона проекта в 2014 году — тогда выпуск посмотрели 6 млн телезрителей.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество

Китайские пограничники проверят переписку россиян

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.
Обновлено в 10:29
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Музыка

Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне

Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Общество

Составлен рейтинг имен для новорожденных москвичей

Обновлено в 01:41
Происшествия

В одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 09:22
Здоровье

В Башкирии снизилась смертность

В Башкортостане снизилась смертность. Естественная убыль населения составила 2404 человека.
Обновлено в 03:17
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.
Обновлено вчера в 04:42
Общество

Повреждения зацепившей дно немецкой подлодки оказались незначительными

Как показало обследования, в результате инцидента незначительные повреждения получил один из четырех рулей подлодки.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
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Шоу-бизнес

Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной

Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
Обновлено в 07:54
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Политика

Иван Приходько: с Зеленским обстрелы Донбасса усилились

20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на Донбассе.
Обновлено в 08:15
Политика

Большинство россиян устраивает позиции страны на мировой арене

Опрос показал, что 72% респондентов положительно оценивают российские позиции в мире.
Обновлено в 09:42
Наука

В России создали уникальный материал на основе алюминия

Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских

Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Карельский историк получил девять лет колонии по делу о педофилии

Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии общего режима директора местного краеведческого музея и замруководителя карельского отделения «Мемориал» Сергея Колтырина по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.
Обновлено в 10:17
Происшествия

На месте строительства гоночной трассы под Петербургом упали леса

Строительные леса обрушились на строящемся автодроме «Игора-драйв» в Ленинградской области, пострадали семь человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
Обновлено в 07:01
Политика

Советник Зеленского Разумков стал главой партии «Слуга народа»

Советник президента Украины Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
Обновлено в 05:52
Происшествия

Суд продлил меры пресечения фигурантам дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы в понедельник продлил меры пресечения восьми фигурантам громкого дела об экстремистском сообществе "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его с гастролей встречают дети

Шоумен опубликовал новое видео со своими наследниками. Максим Галкин наконец-то вернулся домой с гастролей.
Обновлено в 10:00
Общество

В Малайзии умер последний самец суматранского носорога

Последний в Малайзии суматранский носорог по имени Тэм умер в заповеднике дикой природы Табин, сообщает The New Straits Times.
Обновлено в 09:23
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