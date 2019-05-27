Футбол
Гасперини: «„Аталанта“ достойно выступит в Лиге чемпионов»Евро-футбол.ру 02:18
Рулевой "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход своей команды в Лигу чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика
В Кремле не стали комментировать сообщения о подарке Путина Киршнер
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ про якобы подаренный Владимиром Путиным экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер исторический документ.
Обновлено в 06:03
Кино
Состоялась премьера фильма о создании «Игры престолов»
Телеканал HBO представил документальный фильм о создании сериала «Игра престолов».
Обновлено в 04:34
Футбол
Голкипер «Анжи» и защитник «Енисея» попали в символическую сборную РПЛ по итогам сезона
Четверка лучших защитников, по версии сайта, выглядит следующим образом: Тони Шунич («Динамо»), Бекао (ЦСКА), Сергей Петров («Краснодар») и Валерий Кичин («Енисей»).
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Политика
Морской трибунал принудил Россию освободить украинских моряков
Морской трибунал потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, которые были задержаны за нарушение российской границы.
Обновлено 25 мая в 08:43
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Теннис
Квитова снялась с «Ролан Гаррос»
Обновлено в 05:27
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Владимир Путин обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом ситуацию со строительством храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:41
Общество
Омские школьники пишут первые ЕГЭ
Сегодня, 27 мая, во всей России стартовали ЕГЭ. Первыми школьники сдают литературу и географию.
Обновлено в 02:51
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Общество
В Китае сфотографировали единственную в мире дикую панду-альбиноса
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие
В России запатентовали технологию продления срока службы оружия
В России разработали технологию, увеличивающую вдвое срок службы автоматического стрелкового оружия.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Транспорт
На трассе «Таврида» в Крыму начался монтаж пешеходных переходов
Пешеходные переходы откроются в конце 2020 года, после того, как трасса «Таврида» будет введена в эксплуатацию.
Обновлено в 04:43
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Политика
Лавров обвинил Вашингтон в наращивании конфронтации в Южной Америке
США способствуют нарастанию конфронтации в Южной Америке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Нет, AMD вовсе не отказалась от процессоров Ryzen Threadripper
Компания AMD сегодня представила новое поколение процессоров Ryzen. Вопреки слухам и утечкам, старшим оказался 12-ядерный Ryzen 9 3900X.
Обновлено в 05:30
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45