Футбол

Гасперини: «„Аталанта“ достойно выступит в Лиге чемпионов»Евро-футбол.ру 02:18

Рулевой "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход своей команды в Лигу чемпионов.
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Президент «Аталанты»: Гасперини останется в клубе на следующий сезон

Советский спорт02:38

Джан Пьеро Гасперини: «Уверен, „Аталанта“ будет достойно выглядеть в Лиге чемпионов»

Sportbox.RU02:31

Гасперини: «„Аталанта“ достойно выступит в Лиге чемпионов»

Евро-футбол.ру02:18

Гасперини: «Аталанта» будет достойно выглядеть в Лиге чемпионов

Чемпионат01:42

Джан Пьеро Гасперини: «Уверен, „Аталанта“ будет достойно выглядеть в Лиге чемпионов»

Матч ТВ02:31

Гасперини продолжит тренировать «Аталанту» после выхода в Лигу чемпионов

Sport24.ruвчера в 17:35

Президент «Аталанты»: «Гасперини останется на следующий сезон»

Sports.ruвчера в 17:58
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика

В Кремле не стали комментировать сообщения о подарке Путина Киршнер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ про якобы подаренный Владимиром Путиным экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер исторический документ.
Обновлено в 06:03
Кино

Состоялась премьера фильма о создании «Игры престолов»

Телеканал HBO представил документальный фильм о создании сериала «Игра престолов».
Обновлено в 04:34
Футбол

Голкипер «Анжи» и защитник «Енисея» попали в символическую сборную РПЛ по итогам сезона

Четверка лучших защитников, по версии сайта, выглядит следующим образом: Тони Шунич («Динамо»), Бекао (ЦСКА), Сергей Петров («Краснодар») и Валерий Кичин («Енисей»).
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Политика

Морской трибунал принудил Россию освободить украинских моряков

Морской трибунал потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, которые были задержаны за нарушение российской границы.
Обновлено 25 мая в 08:43
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Теннис

Квитова снялась с «Ролан Гаррос»

Обновлено в 05:27
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Владимир Путин обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом ситуацию со строительством храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:41
Общество

Омские школьники пишут первые ЕГЭ

Сегодня, 27 мая, во всей России стартовали ЕГЭ. Первыми школьники сдают литературу и географию.
Обновлено в 02:51
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Общество

В Китае сфотографировали единственную в мире дикую панду-альбиноса

Обновлено вчера в 05:45
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В России запатентовали технологию продления срока службы оружия

В России разработали технологию, увеличивающую вдвое срок службы автоматического стрелкового оружия.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Транспорт

На трассе «Таврида» в Крыму начался монтаж пешеходных переходов

Пешеходные переходы откроются в конце 2020 года, после того, как трасса «Таврида» будет введена в эксплуатацию.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Обновлено в 06:02
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Политика

Лавров обвинил Вашингтон в наращивании конфронтации в Южной Америке

США способствуют нарастанию конфронтации в Южной Америке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина объяснила, почему ее первый брак продлился недолго

Обновлено в 06:02
Гаджеты

Нет, AMD вовсе не отказалась от процессоров Ryzen Threadripper

Компания AMD сегодня представила новое поколение процессоров Ryzen. Вопреки слухам и утечкам, старшим оказался 12-ядерный Ryzen 9 3900X.
Обновлено в 05:30
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
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Джан Пьеро Гасперини
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Итальянский футболист, полузащитник. После завершения игровой карьеры стал тренером.
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