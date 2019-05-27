Футбол

Гасперини: «„Аталанта“ достойно выступит в Лиге чемпионов»Евро-футбол.ру 02:18

Рулевой "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход своей команды в Лигу чемпионов.
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Джан Пьеро Гасперини: «Уверен, „Аталанта“ будет достойно выглядеть в Лиге чемпионов»

Матч ТВ02:31

Президент «Аталанты»: Гасперини останется в клубе на следующий сезон

Советский спорт02:38

Гасперини: «„Аталанта“ достойно выступит в Лиге чемпионов»

Евро-футбол.ру02:18

Гасперини: «Аталанта» будет достойно выглядеть в Лиге чемпионов

Чемпионат01:42

Джан Пьеро Гасперини: «Уверен, „Аталанта“ будет достойно выглядеть в Лиге чемпионов»

Sportbox.RU02:31

Гасперини продолжит тренировать «Аталанту» после выхода в Лигу чемпионов

Sport24.ruвчера в 17:35

Президент «Аталанты»: «Гасперини останется на следующий сезон»

Sports.ruвчера в 17:58
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Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе удалось подавить бунт заключенных.
Обновлено в 07:02
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Космос

В стартовавшую с Плесецка ракету «Союз-2.1б» ударила молния

Начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М ударила молния при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 07:05
Экономика

На Среднем Урале могут появиться семь новых долгостроев

Семь строящихся жилых домов в Свердловской области находятся в зоне риска и могут быть заморожены.
Обновлено в 07:22
Авто

BMW построит в России новый завод с выходом к морю

Обновлено в 07:01
Политика

Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»

Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала протестующих против точечной застройки

Обновлено в 03:02
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом

На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте

День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
Обновлено в 06:30
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии

"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Кино

Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала

Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
Обновлено в 07:23
Хоккей

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

26 мая в Братиславе прошел матч за третье место чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Игры

Paradox анонсирует новую глобальную стратегию на PDXCON 2019

PDXCON 2019 пройдет с 19 по 20 октября, на ивент Paradox привезет играбельную версию Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и покажет стратегию от Джона Ромеро (John Romero).
Обновлено в 05:47
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Футбол

Максименко поблагодарил болельщиков за поддержку

Голкипер «Спартака» Александр Максименко выразил слова поддержки в адрес болельщиков клуба после завершения сезона.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Политика

В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки

Обновлено вчера в 18:25
Футбол

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.
Обновлено в 06:52
Общество

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Транспорт

Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России

Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
Обновлено в 03:14
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.
Обновлено в 04:02
Гаджеты

В Windows прекратили сотрудничество с Huawei

Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Авто

Обновленный Geely Atlas появится в России в конце этого года

Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф» со ссылкой на первого заместителя гендиректора ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ, обновлённая версия популярного кроссовера Geely Atlas может появиться на нашем рынке уже в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 14:43
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Итальянский футболист, полузащитник. После завершения игровой карьеры стал тренером.
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