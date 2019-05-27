Футбол
Гасперини: «„Аталанта“ достойно выступит в Лиге чемпионов»Евро-футбол.ру 02:18
Рулевой "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход своей команды в Лигу чемпионов.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе удалось подавить бунт заключенных.
Обновлено в 07:02
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Космос
В стартовавшую с Плесецка ракету «Союз-2.1б» ударила молния
Начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М ударила молния при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 07:05
Экономика
На Среднем Урале могут появиться семь новых долгостроев
Семь строящихся жилых домов в Свердловской области находятся в зоне риска и могут быть заморожены.
Обновлено в 07:22
Авто
BMW построит в России новый завод с выходом к морю
Обновлено в 07:01
Политика
Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»
Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала протестующих против точечной застройки
Обновлено в 03:02
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте
День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
Обновлено в 06:30
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии
"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Кино
Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала
Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
Обновлено в 07:23
Хоккей
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
26 мая в Братиславе прошел матч за третье место чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Игры
Paradox анонсирует новую глобальную стратегию на PDXCON 2019
PDXCON 2019 пройдет с 19 по 20 октября, на ивент Paradox привезет играбельную версию Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и покажет стратегию от Джона Ромеро (John Romero).
Обновлено в 05:47
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Футбол
Максименко поблагодарил болельщиков за поддержку
Голкипер «Спартака» Александр Максименко выразил слова поддержки в адрес болельщиков клуба после завершения сезона.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Политика
В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.
Обновлено в 06:52
Общество
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Транспорт
Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России
Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
Обновлено в 03:14
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.
Обновлено в 04:02
Гаджеты
В Windows прекратили сотрудничество с Huawei
Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Авто
Обновленный Geely Atlas появится в России в конце этого года
Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф» со ссылкой на первого заместителя гендиректора ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ, обновлённая версия популярного кроссовера Geely Atlas может появиться на нашем рынке уже в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 14:43