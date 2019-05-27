Футбол
Гасперини: «„Аталанта“ достойно выступит в Лиге чемпионов»Евро-футбол.ру 02:18
Рулевой "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход своей команды в Лигу чемпионов.
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Армия и оружие
КНДР назвала Болтона «фанатиком войны»
В министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон является "фанатиком войны".
Обновлено в 01:06
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено вчера в 06:12
Армия и оружие
Любивший отдыхать за границей десантник лишился доступа к гостайне
В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено вчера в 09:52
Гаджеты
AMD показала, на что способен её флагманский 64-ядерный процессор
Компания AMD сегодня представила семинанометровые настольные процессоры Ryzen.
Обновлено в 03:00
Политика
Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:12
Музыка
Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты
Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Хоккей
Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккею
После победной серии матчей в напряженной встрече со сборной Финляндии, завершившейся со счетом 1:0 в пользу соперника, стало ясно, что сборная России будет бороться за бронзу Чемпионата мира-2019.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Опубликована видеозапись сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31
Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись сопровождения ракетоносцев Ту-95MС истребителями MиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:40
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Политика
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд
Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Авто
УАЗ напомнил о «Головастике» для «дальнобойщиков»
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет
51-летняя Мария Шукшина — дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной — поделилась в Instagram свежей публикаций.
Обновлено вчера в 04:42
Хоккей
Сергачев оценил свою игру на чемпионате мира «на троечку»
Защитник отметил, что своей игрой он на этом турнире доволен, игрок оценил ее «на троечку».
Обновлено вчера в 13:25
Экономика
Вилки и ложки принесли России миллиарды
Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 01:08
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Расстрелявший авторитета «Корейца» отправится в исправительную колонию
Ранее сообщалось, что вечером 22 сентября у ресторана на улице Савушкина расстреляли 39-летнего неоднократно судимого за вымогательство, угоны, похищения людей и побег авторитета Сергея Югая по прозвищу «Кореец».
Обновлено в 02:51
Финансы
Курс Bitcoin поднялся выше $8800 впервые за последний год
В последний раз первая криптовалюта торговалась на этом уровне больше 12 месяцев назад — 11 мая 2018 года.
Обновлено в 03:00
Культура
«Убийство Командора»: новый Харуки Мураками — такой же, как и раньше, только лучше
У карикатуриста Гранта Снайдера есть примечательная картинка "Haruki Murakami Bingo", где представлены ключевые для романов Мураками клише — коты, джаз, исчезновение, таинственная женщина, исчезновение котов — ну и так далее.
Обновлено в 03:00
Транспорт
На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек
Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
Обновлено в 01:18
Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено 25 мая в 02:01
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Кузов без коррозии? – есть простое и недорогое решение
Препарат «Антигравий» может применяться как для новых автомобилей, так и для машин с солидными пробегами, помогая как избегать повреждений кузова, так и маскировать их.
Обновлено в 02:00