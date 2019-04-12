Футбол
Гарри Магуайр: «Роджерс оправдал ожидания „Лестера“»Спорт-Экспресс 10 апреля в 07:51
Защитник "Лестера" Гарри Магуайр отметил, что команда довольна работой нового тренера Брендана Роджерса.
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«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч английской Премьер-лиги 12 апреля 2019 года
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