Гарри Магуайр: «Роджерс оправдал ожидания „Лестера“»Спорт-Экспресс 10 апреля в 07:51

Все про Спорт ру

Авто Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Авто На Красной площади заметили кабриолеты Aurus На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.

Политика Трамп назвал «победой патриотов» отказ МУС преследовать военных США Президент США Дональд Трамп считает "победой патриотов и верховенства права" отказ Международного уголовного суда рассматривать деяния военнослужащих США в Афганистане на предмет возможных военных преступлений.

Космос ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.

Музыка The Chemical Brothers выпустили альбом «No Geography» Британские электронщики The Chemical Brothers представили новый полноформатный альбом «No Geography». В свежую пластинку вошло 10 треков.

Политика В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.

Политика Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.

Наука Способность поднимать тяжести может продлить жизнь Специалисты бразильской Клиники лечебной физкультуры CLINIMEX привлекли к эксперименту, продлившемуся с 2001 по 2016 год, 3878 спортсменов в возрасте 41-85 лет, из них 68% - мужчины, 5% - участники старше 80 лет.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Экономика У самых богатых россиян стало больше сбережений Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.

Культура Актер Владимир Коренев дебютирует как режиссер в Электротеатре «Станиславский» Московский Электротеатр "Станиславский" на Малой сцене проведет в субботу и воскресенье премьерные показы спектакля "Служанки бульвара Сансет", постановку которого осуществил старейший актер труппы, народный артист РФ Владимир Коренев, дебютирующий в качестве режиссера.

Политика ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.

Шоу-бизнес Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.

Политика Помпео призвал страны Латинской Америки остерегаться России Госсекретарь США Майк Помпео призвал государства Латинской Америки опасаться действий России в регионе.

Общество Оплата в срок Отсчет времени по добровольной оплате начинается с 11 го дня после получения постановления на руки.

Шоу-бизнес Эмбер Херд рассказала о превращении Джонни Деппа в «монстра» Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав, как он, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил.

Экономика Самый богатый кремлевский чиновник заработал 657 млн рублей Больше других кремлевских чиновников в 2018 году заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Общество Майские путешествия: жаркие варианты Для планирования путешествия нужно заранее думать об оформлении визы, паспорта, позволяющего пересекать границу, множества документов, нужных и важных, чтобы отдых прошел спокойно и без появления непредвиденных ситуаций.

Космос В России рассекретили детали первой в истории миссии к Луне В России рассекретили отчет о работе радиотехнического комплекса "Луноход-1" и межпланетной станции "Луна-17", которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.