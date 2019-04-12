Футбол

Гарри Кейн пропустит три месяца из-за травмы голеностопаВести.Ru 00:58

Травма, полученная нападающим "Тоттенхэма" Гарри Кейном в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", оказалось достаточно серьезной. Футболисту придется пропустить остаток сезона. Гарри Кейн повредил связки голеностопа.
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Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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