Футбол
Гарри Кейн пропустит три месяца из-за травмы голеностопаВести.Ru 00:58
Травма, полученная нападающим "Тоттенхэма" Гарри Кейном в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", оказалось достаточно серьезной. Футболисту придется пропустить остаток сезона. Гарри Кейн повредил связки голеностопа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Политика
Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Великобритании в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Видео перепалки действующего президента Украины Петра Порошенко с кандидатом Владимиром Зеленским в прямом эфире программы на телеканале «1+1» появилось в Facebook.
Обновлено в 01:44
Политика
Аэропорт «Гагарин» планируют открыть раньше срока
Саратовский аэропорт "Гагарин" может открыться на месяц раньше – не в сентябре 2019 года, а 18 августа.
Обновлено в 01:35
Здоровье
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено вчера в 09:11
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Политика
В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22
Здоровье
Минтай: вред и польза
Омега-3 жирные кислоты снижают риск развития рака толстой кишки, рака простаты и онкологии молочных желез.
Обновлено в 02:02
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан
Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено 10 апреля в 20:47
Авто
Аккумуляторы для машин со «Старт-стопом»: почему они хуже обычных?
В силу конструктивных особенностей аккумулятор для систем «Старт-стоп» хуже переносит значительные падения плотности электролита, чем обычная батарея.
Обновлено в 01:00
Политика
Штаб Порошенко опубликовал новый издевательский ролик про Зеленского
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:17
Путешествия
Туроператоры назвали самые популярные «космические» места России
Ассоциация туроператоров опубликовала рейтинг наиболее популярных у туристов «космических» мест России.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке
Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 10:33
Единоборства
Тайсумов сдал положительную допинг-пробу
Боец UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
«Ъ»: данные о клиентах банков из черного списка ЦБ попали в интернет
Попасть в черный список банков клиенты могут случайно, отмечают юристы.
Обновлено в 01:35
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента
Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Политика
В Судане к власти в ходе переворота пришли военные
Обновлено вчера в 02:50
Армия и оружие
Кедми назвал истинную причину прибытия «морских котиков» в Украину
Яков Кедми, аналитик из Израиля, назвал истинную причину прибытия «морских котиков» из подразделения США SEAL в Украину.
Обновлено в 00:15
Общество
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Польский космонавт назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал «гениальными» российский бомбардировщик Су-34 и ожидаем МиГ-41.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров заявили о «расставании»
В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 02:01
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56